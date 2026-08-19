Fiscalía de Perú recupera restos de dos desaparecidos por grupos subversivos en 1990

Según las investigaciones del fiscal provincial Hugo Vizcarra, uno de los agraviados, Francisco Huayta, falleció durante un ataque de la agrupación marxista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la comunidad de Huarahuarani en 1994.

Asimismo, el equipo fiscal ubicó y exhumó los restos de Estanislao Sucapuca, quien desapareció en 1990 en el sector Ccochahuma, en el centro poblado de Alta Gracia, cuando fue secuestrado por un grupo subversivo por determinar (MRTA o Sendero Luminoso), a pocos días de que su esposa dé a luz a uno de sus hijos.

Las diligencias en el distrito de San José, en el primer caso, y en Asillo, en el segundo, en la provincia de Azángaro, contaron con la participación del perito arqueólogo Miguel Ángel López Luján, integrante del Equipo Forense Especializado (EFE), además de los familiares de ambas víctimas, precisó la Fiscalía en una nota de prensa.

Durante la intervención, a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno, se efectuaron labores especializadas de búsqueda y excavación, que lograron por primera vez obtener restos óseos en el marco de las investigaciones desarrolladas al subsistema en la región, así como elementos asociados (prendas de vestir) que serán sometidos a los respectivos análisis forenses.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la agrupación maoísta Sendero Luminoso fue la principal responsable de las 69.000 víctimas de la violencia terrorista en el país entre 1980 y 2000, seguida por el MRTA.