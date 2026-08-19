Fujimori ratifica "todo el apoyo" de su Gobierno a las acciones de las Fuerzas Armadas

La gobernante acudió hasta la sede del Comando Conjuntos de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) en Lima para recibir la información, junto con los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Durante la reunión de trabajo, el general del Ejército César Briceño, jefe del Comando Conjunto, ofreció detalles sobre el despliegue y las acciones de los comandos operacionales y especiales "en el marco de las misiones constitucionales asignadas a las Fuerzas Armadas".

Briceño se refirió a "los cinco roles estratégicos que orientan el accionar de las Fuerzas Armada peruanas", remarcó la Presidencia.

El general precisó que estos roles comprenden acciones "orientadas a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial", participar en el control del orden interno conforme al marco legal vigente, contribuir al desarrollo nacional, participar en la gestión del riesgo de desastres y en la política exterior del Estado.

En ese sentido, Fujimori y sus ministros también establecieron una comunicación en linea con los comandantes responsables de las diferentes zonas de seguridad del país, quienes informaron las acciones que desarrollan en sus áreas de responsabilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La gobernante, quien es jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ha señalado que su gestión, que comenzó el pasado 28 de julio, dará un rol destacado a los militares en el fortalecimiento de la lucha contra el incremento de la delincuencia y el crimen organizado en el país.

Además de realizar operaciones contra los remanentes subversivos y organizaciones del narcotráfico y la minería ilegal, en coordinación con la Policía Nacional, los militares peruanos mantienen el control en zonas declaradas en emergencia para combatir a estos delitos, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (que tiene como sigla Vraem) y la provincia norteña de Pataz.