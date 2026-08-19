Jefe humanitario de la ONU insta a diálogo con fabricantes de drones y armas tecnológicas

Fletcher intervino por videollamada desde Ucrania en la rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, donde lamentó que más de 1.0000 trabajadores humanitarios han sido asesinados en los últimos tres años y pidió protegerlos.

"Necesitamos un diálogo con las empresas implicadas en el suministro y la distribución de esta nueva tecnología letal, para asegurarnos de que realmente comprendan los riesgos que están generando y también sus obligaciones conforme al derecho internacional", afirmó el diplomático.

Fletcher señaló que las zonas de guerra, desde Ucrania hasta Somalia o la Franja de Gaza, están "saturadas por el uso de drones contra áreas civiles", y reconoció que tienen "usos positivos" pero "mucho de lo que estamos viendo es inhumano y temerario", aseguró.

En ese sentido, reclamó diálogo para "intentar garantizar que la aplicación de las normas siga el ritmo de la innovación letal", porque el mundo "ha tenido que adaptarse una y otra vez a la modernización de la guerra".

"El mundo (...) creó normas para proteger a las personas frente a las armas nucleares, las armas balísticas y las armas químicas. Esas normas se aplican a estos drones, pero no se están aplicando como deberían", dijo.

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Fletcher reveló que hace una década firmó una carta junto a actores de tecnología e inteligencia artificial (IA) para alertar de la velocidad de creación de riesgos y pedir gestionarlos "mientras aún hay humanos en el proceso de gestión".

Y señaló que fue informado sobre municiones controladas por IA, llamadas "merodeadoras", que esperan en una zona de conflicto hasta que aparece un objetivo, pero acabarse su batería aumenta el peligro de que elija un objetivo civil, como un convoy humanitario o de la ONU.

"Por supuesto, han sido años muy, muy duros para nuestro trabajo en Gaza, Líbano y otros lugares. Pero han sido mucho más duros para los civiles a quienes servimos", enfatizó.

También apostilló que, pese a los "golpes" al sistema humanitario de la ONU, principalmente debido a la retirada de fondos de EE.UU., la organización sigue trabajando, y pidió una "reflexión seria" a la sociedad.

Fletcher reiteró que los países deben investigar los delitos contra los humanitarios, pero manifestó la importancia de que haya "medios independientes" que documenten, divulguen e informen las investigaciones, y ciudadanos que "exijan unos estándares más altos".

"Si los estados miembros no lo hacen, necesitamos que la ciudadanía les exija rendir cuentas, (...) que gestionen esos riesgos antes de que sea demasiado tarde. Para mis colegas caídos, para tantas personas a las que estamos aquí para servir, me temo que ya es demasiado tarde", afirmó.