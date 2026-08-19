La Bolsa de Seúl sube un 4,97 % a la apertura mientras Trump dice que se reunirá con Kim

El indicador ganaba 321,6 puntos, hasta los 6.792,77 enteros, pasada una hora y media de negociaciones. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se revalorizaba por su parte un 2,02 %, o 16,65 puntos, hasta las 841,11 unidades.

Una hora después de la apertura, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

El repunte del mercado surcoreano se produce pocas horas después de que Trump diera a entender que prevé celebrar un encuentro con el líder norcoreano antes de que acabe el año, días después de que Washington ordenara reducir sus grandes maniobras militares estivales con Seúl, que Pionyang ha criticado repetidamente. Sin embargo, Corea del Norte puso en duda este jueves los supuestos contactos entre Trump y Kim.

El fabricante de semiconductores y valor de referencia local Samsung Electronics subía un 7,17 % y su principal rival SK hynix avanzaba un 10,47 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square ganaba un 6,47 %, mientras que la tecnológica Naver crecía un 6 %. En el sector del automóvil, el fabricante Hyundai Motor ganaba un 1,33 %, y su empresa hermana Kia se mantenía prácticamente plana.

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En defensa, LIG Defense & Aerospace cedía un 1,26 %, y Hanwha Aerospace se dejaba un 0,34 %. Las acciones de Korea Aerospace se incrementaban sin embargo un 0,59 %.