La SIP premia a la Fundación Gabo por su contribución al periodismo en Iberoamérica

La SIP destacó en un comunicado que la fundación, creada en 1994 por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, sirve como referencia para editores y periodistas y ha sabido preservar el legado y el proyecto del aclamado escritor colombiano.

"Su trabajo ha contribuido a impulsar nuevas narrativas, promover la reflexión sobre las transformaciones de los medios y construir redes de colaboración entre profesionales de toda la región", expresó el organismo, con sede en Miami.

Además, subrayó que la Fundación Gabo promueve la calidad de la información y el servicio a las audiencias en una época marcada "por las transformaciones tecnológicas y crecientes desafíos para la credibilidad, la sostenibilidad y la independencia del periodismo".

La SIP entrega cada año este galardón a organizaciones o personas que fortalecen y contribuyen al desarrollo del periodismo en Iberoamérica.

"Con este premio queremos reconocer no solo su extraordinaria labor de formación, sino también su capacidad para inspirar a generaciones de periodistas y fortalecer una profesión esencial para la democracia", dijo el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ceremonia de entrega se realizará durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.