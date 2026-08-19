Mueren al menos ocho personas en el incendio de un local comercial en el norte de China

El fuego se declaró alrededor de las 03.40 hora local (19.40 GMT del miércoles), según un comunicado oficial difundido por las autoridades de la ciudad.

Equipos de bomberos, gestión de emergencias y sanidad acudieron al lugar para llevar a cabo las labores de extinción y rescate.

Las llamas quedaron sofocadas hacia las 04.30 hora local (20.30 GMT del miércoles), indicó el comunicado.

El siniestro causó la muerte de ocho personas, mientras que otras tres fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir tratamiento médico.

Las autoridades señalaron que los tres heridos presentan actualmente constantes vitales estables, sin ofrecer más detalles sobre su estado ni sobre la identidad de las víctimas, y aseguraron que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

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El incendio se produce poco más de un mes después de que 28 personas murieran en un fuego registrado en una fábrica de calzado de la provincia suroriental de Fujian. En mayo, otras cinco personas fallecieron en el incendio de una tienda en la provincia central de Hunan.