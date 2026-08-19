Mujica dijo a Almagro en 2015 que se equivocó al promover su candidatura para la OEA

La misiva fue compartida este miércoles por el presidente del oficialista Frente Amplio uruguayo, Fernando Pereira, a quien se la envió la exvicepresidenta y viuda del exmandatario, Lucía Topolansky.

Días atrás, entrevistado por el canal local Teledoce, Almagro habló sobre Mujica y dijo -entre otras cosas- que el expresidente pensaba igual que él sobre Venezuela.

Ante estas declaraciones, Pereira indicó en un acto del Frente Amplio que no se le daba el derecho a Almagro de hablar del exmandatario y añadió: "Nosotros no lo sacamos del Frente Amplio. Él se fue del Frente Amplio, porque abandonó los valores y principios del Frente Amplio".

El exsecretario general de la OEA respondió en una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que fue expulsado de dicha fuerza política "en un proceso stalinista".

Asimismo, puntualizó: "Los principios que defendí (y que defiendo) son los de la Democracia contra la dictadura, la defensa Derechos Humanos contra los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de Derechos Humanos cometidos por las dictaduras, así como elecciones libres, justas y transparentes contra el fraude electoral y los golpes de Estado".

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Este miércoles, Pereira compartió en redes sociales una carta que Mujica envió a Almagro en 2015 en la que apuntó: "Sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tácitamente respaldé tu candidatura para la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. No puedo comprender tus silencios sobre Haití, Guatemala y Asunción, al mismo tiempo publicas carta respuesta a Venezuela. Entiendo que sin decírmelo, me dijiste 'a dios'".

Por otra parte, escribió: "Creo que en algún momento habrá que servir de puente para que Venezuela toda pueda manejar con solvencia su autodeterminación y no deberíamos divorciarnos de ese rumbo".

Mujica le dijo también que el país caribeño necesitaba "paz interior" y que se debía trabajar para ello.

"Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad. Repito: la verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias pero esto implica clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente adiós y me despido", concluyó.

Almagro se desempeñó como canciller de Uruguay durante el Gobierno de José Mujica (2010-2015) y secretario general de la OEA en el período 2015-2025.