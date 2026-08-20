AliExpress presenta Brand+ con marcas líderes para renovar la experiencia de compra en México

AliExpress presenta Brand+ y fortalece su apuesta por las marcas líderes

AliExpress anuncia el lanzamiento oficial de Brand+, una iniciativa estratégica creada para conectar a los consumidores en México con catálogos originales, estándares de calidad superiores y el respaldo directo de fabricantes globales y locales. La propuesta busca elevar la experiencia de compra digital y ofrecer una alternativa enfocada en la autenticidad y la confianza al momento de adquirir productos.

El lanzamiento de Brand+ se presenta junto con "ALIgosto", la gran campaña de temporada de AliExpress que se desarrollará del 17 al 26 de agosto bajo el lema "Renuévate para el nuevo ciclo". Durante estas fechas, la plataforma reunirá marcas relacionadas con el entretenimiento, la tecnología, los gadgets, el diseño y el bienestar para el hogar.

El programa también contempla estándares prémium mediante una selección de firmas enfocadas en innovación tecnológica, diseño sofisticado y durabilidad. A esto se suma una experiencia de compra pensada para que los consumidores puedan descubrir el valor de marcas reconocidas con mayor seguridad y confianza.

Marcas de tecnología, entretenimiento y hogar

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"ALIgosto" contará con diferentes marcas protagonistas agrupadas en tres grandes universos. En entretenimiento y conectividad aparecen Nintendo, Logitech y MOTO, vinculadas con la cultura pop, los periféricos, la ergonomía, la movilidad y la comunicación personal.

En tecnología móvil y gadgets inteligentes participan Xiaomi, OPPO, Vivo, Baseus e Infinix, junto con 70mai, Soyo y Sofirn, con propuestas que abarcan smartphones, carga rápida, seguridad para autos, audio, cómputo e iluminación portátil.

El universo de diseño y bienestar para el hogar incorpora a Madesa, especializada en mobiliario modular y diseño de cocinas; D&M, enfocada en confort y decoración; y ARO+ MÉXICO, firma local que aporta una propuesta al estilo de vida doméstico.

La campaña también incorpora diferentes beneficios para los consumidores. Entre ellos se encuentran descuentos de hasta 80% en colecciones seleccionadas y cupones con un descuento adicional de hasta 20%.

Asimismo, "Shake and win" permitirá a los usuarios participar en una experiencia lúdica para desbloquear sorpresas desde sus dispositivos. AliExpress también ofrecerá opciones de pago de hasta 12 meses sin intereses y beneficios para usuarios de DiDiPay, incluyendo hasta 60% de descuento adicional para nuevos usuarios y 30 días sin intereses.

Con Brand+ y la selección de marcas de "ALIgosto", AliExpress busca acompañar a los consumidores durante el nuevo ciclo con una propuesta que combina marcas reconocidas, variedad, descuentos y una experiencia de compra centrada en la confianza.

AliExpress es una plataforma global de comercio electrónico fundada en 2010, cuyo objetivo es crear una mejor experiencia de compra para cientos de millones de consumidores en más de 200 países y regiones. La plataforma está disponible en inglés y otros 15 idiomas y forma parte del grupo internacional de comercio digital Alibaba.

Teléfono de contacto: +52 1 55 2858 3504

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