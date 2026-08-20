Australia obliga a Roblox a reforzar la protección de menores tras fallos de seguridad

Según publicó el regulador en un comunicado, esta plataforma tendrá ahora tres meses para impedir que adultos contacten con menores desconocidos sin autorización de sus padres o tutores, establecer las cuentas infantiles como privadas por defecto y mejorar los mecanismos de denuncia y comunicación de sus resultados.

La medida llega después de que pruebas realizadas por eSafety este año detectaran deficiencias en los sistemas de seguridad de Roblox, entre ellas la posibilidad de que adultos enviaran solicitudes de conexión a niños y de que menores y adultos pudieran interactuar en determinados foros sin consentimiento parental.

El regulador también constató que las conexiones de los menores podían ser visibles para cualquier usuario y que determinados datos de sus perfiles, como el nombre de la cuenta, sus contactos, el avatar o información sobre sus intereses, podían quedar expuestos.

Roblox sostiene que cumple sus obligaciones bajo la legislación australiana de seguridad en Internet, pero ha aceptado introducir medidas adicionales y someter sus sistemas a una auditoría independiente para evaluar su eficacia, incluidas sus herramientas de estimación de edad, recogió el mismo texto.

Si la compañía incumple el compromiso, eSafety puede recurrir al Tribunal Federal australiano para solicitar una orden que obligue a Roblox a cumplirlo y otras medidas que el tribunal considere oportunas.

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La actuación se produce en un contexto de creciente presión de las autoridades australianas sobre las plataformas de videojuegos, consideradas espacios habituales de socialización para niños y adolescentes y susceptibles de ser utilizados para prácticas como el engaño pederasta, la explotación sexual, el ciberacoso o la difusión de contenidos violentos y extremistas.

En abril, eSafety ya había enviado notificaciones de transparencia legalmente exigibles a Roblox y a otros servicios de videojuegos, entre ellos Minecraft, Fortnite y Steam, para que detallaran las medidas adoptadas frente a estos riesgos.

Según datos citados por eSafety, unos 1,7 millones de niños del país utilizan Roblox, que figura entre los videojuegos más populares entre los menores australianos.