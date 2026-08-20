Bélgica trabaja en un plan nacional para hacer frente al "creciente riesgo de incendios"

Bruselas, 20 ago (EFE).- El ministro de Interior de Bélgica, Bernard Quintin, anunció este jueves ante el Parlamento federal belga que el Ejecutivo está trabajando en "un plan nacional de resiliencia" para hacer frente, entre otras crisis, al "creciente riesgo de incendios", tras una semana de lucha contra el mayor fuego forestal registrado en la historia del país.