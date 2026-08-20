Brasil rebaja el crecimiento estimado de su cosecha de caña de azúcar

La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) prevé recoger 705,2 millones de toneladas de caña, lo que supone una reducción frente a las 709,1 millones de toneladas estimadas en abril.

Aun así, el volumen supone un crecimiento del 4,7 % respecto a la cosecha anterior, gracias a la expansión del 1,1 % en el área cultivada y al aumento del 3,6 % en la productividad.

Además, la Conab destacó que las condiciones climáticas registradas en lo que va de temporada han favorecido el cultivo.

En cuanto al etanol, uno de los principales subproductos de la caña, el organismo prevé que la cantidad producida aumente un 9,7 % respecto al ciclo anterior, hasta alcanzar los 29.980 millones de litros.

La demanda por este producto se ha visto beneficiada por la decisión del Gobierno brasileño de aumentar del 30 % al 32 % la cantidad de biocombustible obligatoria en la mezcla con la gasolina.