Cientos de mujeres que se consagraron de niñas a las divinidades piden reparación en India

Reunidas en el Freedom Park de Bangalore, capital del estado de Karnataka, las antiguas devadasis reclamaron pensiones dignas, vivienda, empleo y educación para unas familias sobre las que, sostienen, todavía pesa el estigma asociado a un sistema cuyas consecuencias alcanzan también a hijos y nietos.

Devadasi, "servidora de una divinidad" en sánscrito, era el nombre dado a niñas consagradas mediante rituales religiosos a una deidad, en muchos casos antes de la pubertad, y consideradas simbólicamente vinculadas a ella como esposas, lo que las situaba fuera del matrimonio convencional.

La dedicación no implicaba necesariamente que fueran entregadas físicamente a un templo o pasaran a vivir en él, pero al no poder formar familias tradicionales muchas terminaron expuestas a explotación sexual y, en numerosos casos, a la prostitución.

La práctica fue prohibida progresivamente por diferentes estados indios y ya no funciona de manera abierta ni generalizada, aunque organismos de derechos humanos han advertido de casos clandestinos y aislados en algunas regiones.

Las mujeres que participaron este jueves en la protesta son principalmente supervivientes de generaciones anteriores, no mujeres que continúen actualmente sometidas al sistema.

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"Muchas siguen viviendo en la pobreza y afrontan graves problemas de vivienda, sustento, salud, educación, empleo y seguridad social", señaló la Federación de Mujeres Devadasis Liberadas de Karnataka en el memorando entregado a las autoridades.

Entre sus demandas figura elevar de 2.000 a 5.000 rupias mensuales (unos 57 dólares) la pensión para las antiguas devadasis y ampliar las ayudas de vivienda, trabajo y educación a sus hijos y nietos.

Karnataka aprobó además en 2025 una nueva ley para prevenir nuevas dedicaciones y reforzar la rehabilitación de las afectadas, pero la norma todavía no ha entrado en vigor.