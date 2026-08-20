Confirman la muerte de un exministro en una operación de seguridad en Zambia tras comicios

En una declaración que recogen este jueves medios locales, el inspector general de la Policía de Zambia, Graphel Musamba, reveló que se había confirmado que Kafwaya era la persona fallecida en la citada operación, sobre la que las autoridades ya habían informado.

El pasado lunes, el Gobierno zambiano detalló que esa operación, que tuvo lugar en la zona de Kabulonga y desembocó en un tiroteo, estuvo dirigida contra una presunta milicia y llevó a la detención de once personas que representaban una "amenaza para la seguridad del Estado".

Las autoridades indicaron que el exministro y líder opositor Brian Mundubile -principal rival en los comicios del ahora ya reelegido presidente zambiano, Hakainde Hichilema- se encontraba en el lugar cuando todo esto sucedió.

Por su lado, Mundubile denunció entonces que la operación tuvo lugar contra su residencia en Lusaka y que fue un "atentado" contra su vida, al alertar de que Kafwaya había sido alcanzado por un disparo y sangraba abundantemente.

En su declaración este miércoles, el inspector de Policía puntualizó que la operación tuvo lugar el viernes 14 de agosto -en vez de la noche del 13, como se reportó antes- y añadió a la versión inicial que, efectivamente, una persona había recibido un disparo y fallecido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La persona no identificada fue trasladada de inmediato al hospital para recibir atención médica, donde fue declarada muerta al llegar", explicó Musamba.

"Tras las denuncias en redes sociales sobre una persona desaparecida, se intentó establecer si la descripción del cuerpo coincidía con la de Mutotwe Kafwaya", cuya identidad acabaron confirmando sus familiares, añadió.

Al dar más detalles sobre los hechos, el inspector explicó que, entre los once detenidos, había "tres excomandos con capacidades especializadas propias de las fuerzas especiales, que representaban un posible riesgo para la seguridad nacional y tenían vínculos con grupos hostiles".

"Estas personas poseen amplias habilidades militares y recibieron entrenamiento como francotiradores y en el manejo de armas de pequeño y gran calibre, así como en técnicas de secuestro y asesinato", agregó.

Musamba aseguró además que las autoridades habían estado vigilando a los implicados desde noviembre de 2023 y que la operación se llevó a cabo tras recibir información de inteligencia después de la recuperación de 7,3 millones de kuachas zambianos (unos 330.000 euros).

La Policía hizo estas revelaciones después de que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instara este miércoles al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia, mientras la Unión Europea alertó sobre irregularidades en el escrutinio.

La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) declaró en la madrugada de este martes al presidente Hichilema como vencedor de los comicios con un 60,5 % de los votos, muy por delante de Mundubile, quien consiguió un 37,9 % del apoyo.

Pese a su estabilidad, Zambia tiene una importancia estratégica y es uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, EE.UU. y la Unión Europea (UE) por su riqueza mineral y, en concreto, sus reservas de cobre.