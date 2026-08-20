Cuatro trabajadores mueren arrollados por un tren en Japón mientras limpiaban las vías

Los trabajadores se encontraban limpiando las vías cuando fueron arrollados en torno a las 10.45 hora local (01.45 GMT) en la estación de Shin-Kanuma, en la localidad de Kanuma, explicó por su parte el periódico japonés Yomiuri.

Los cuatro empleados formaban parte de un grupo más numeroso de hasta siete trabajadores.

Tras la colisión fueron trasladados al hospital, donde se certificó su muerte, y la policía investiga ahora los detalles del suceso.

A raíz del accidente se ha suspendido el servicio de trenes entre las estaciones de Shin-Tochigi y Shimo-Imaichi, ambas en la prefectura de Tochigi.

Este tipo de accidentes son poco frecuentes en Japón, uno de los países con mayor densidad de trenes del mundo. En 2025 se registraron apenas 12 accidentes en todo el país, según el recuento de la Junta de Seguridad en el Transporte del archipiélago, de los que la mayoría fueron descarrilamientos.

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Además, desde que comenzaron a operar los trenes de alta velocidad, conocidos como 'shinkansen', en 1964, no se ha registrado una sola víctima mortal por descarrilamiento o choque en este tipo de trenes, aunque un joven de 17 años murió en 1995 después de que su abrigo se quedara atrapado en una puerta.