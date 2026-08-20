Detenidos los presuntos autores de un robo a un importante museo relojero de Suiza

Los ladrones fueron arrestados por la Policía de Lyon y son también sospechosos de un robo similar ocurrido en el Museo Jacques Chirac en Sarran, en el centro de Francia, en la misma semana del perpetrado en la vecina Suiza.

Según medios franceses citados por RTS, el hecho de que los delincuentes utilizaran el mismo vehículo en ambos golpes, un Porsche Panamera, ha facilitado la detención.

La policía del cantón de Neuchâtel, donde se encuentra Le Locle, declinó confirmar si los detenidos en Francia son los mismos implicados en los sucesos de Le Locle y aseguraron que las pesquisas continúan.

El robo en la localidad suiza se produjo en las primeras horas del 9 de agosto, cuando cuatro individuos encapuchados y con guantes forzaron la puerta de entrada del museo y accedieron a las salas de exposición.

En los escasos cinco minutos en los que permanecieron en el recinto, los ladrones rompieron las vitrinas de cristal que protegían varios relojes de sobremesa y se llevaron un botín valorado en al menos 80.000 francos (unos 85.000 euros al cambio actual).

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Le Locle y la vecina ciudad de La Chaux-de-Fonds fueron incluidas en 2009 en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su urbanismo relojero, ya que desde el siglo XVIII fueron diseñadas por y para esta industria tan emblemática de Suiza.

El robo en el museo Chirac, donde se guardan numerosos objetos personales y regalos ofrecidos al expresidente francés Jacques Chirac, se produjo en la noche del 5 al 6 de agosto, y no es el primero que sufre la institución en sus 26 años de funcionamiento, que también fue asaltada en dos ocasiones en octubre de 2025.