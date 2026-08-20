Detienen a exvicepresidenta de Liberia conectada con una red de narcotráfico millonaria

En un comunicado difundido a última hora del miércoles, el Ministerio liberiano de Información señaló que los cargos por los que Howard-Taylor fue arrestada incluyen "facilitación criminal, conspiración criminal y lavado de dinero".

Estas acusaciones, detalló el Ministerio, están conectadas con la incautación el pasado 21 de julio de un alijo de cocaína por valor de 317,6 millones de dólares en la localidad costera de Duazon (oeste), que medios locales describieron en su momento como la mayor confiscación de droga de la historia de este país de África occidental.

El arresto de la exvicepresidenta se produjo este miércoles en el Aeropuerto Internacional Roberts, en la ciudad de Harbel (oeste), cuando Howard-Taylor se disponía a viajar a Ghana para participar en una conferencia.

También han sido acusados "in absentia" otras tres personas, incluyendo a dos nacionales croatas y uno ucraniano que formaban parte presuntamente de esta red de narcotráfico internacional.

Según el comunicado, el ministro liberiano de Justicia y Fiscal General del país, Natu Oswald Tweh, afirmó este miércoles en una rueda de prensa que la detención de la exvicepresidenta "se basa en las pruebas creíbles disponibles" y que su caso será remitido a los tribunales para su "enjuiciamiento penal".

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"El Gobierno también adoptará todas las medidas legales, tanto nacionales como internacionales, necesarias para localizar, detener y llevar ante la Justicia en Liberia a los tres ciudadanos extranjeros acusados", indicó el comunicado.

En el marco del caso, también ha sido citado a declarar el exsubdirector de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA en inglés, agencia de inteligencia liberiana), Gerald Smith.

"Ningún cargo es demasiado importante, ninguna conexión política es demasiado poderosa, ninguna nacionalidad otorga inmunidad y ningún individuo estará por encima de la ley", afirmó el ministro, al enmarcar estas acciones en "la determinación del gobierno de exponer y desmantelar la red de narcotráfico desde sus cimientos".

Así, el Ejecutivo "identificará y perseguirá a los líderes del cartel, los financiadores, los facilitadores, los transportistas, los coordinadores operativos, los protectores institucionales y toda persona que, a sabiendas, colabore con sus actividades".

Para Tweh, el narcotráfico transnacional "no es una actividad delictiva común, sino un ataque directo a la seguridad nacional, las instituciones públicas, la economía y el futuro de la juventud".

Así, "el objetivo del Gobierno no es simplemente incautar narcóticos o arrestar a delincuentes de bajo nivel, sino desmantelar toda la infraestructura criminal", subrayó.

Howard-Taylor (exmujer del expresidente y criminal de guerra Charles Taylor), formó parte del Gobierno del expresidente George Weah, después de ejercer como senadora entre 2006 y 2018.

África occidental se ha convertido en una ruta clave para el tráfico de cocaína hacia Europa, lo que ha llevado a grandes incautaciones en los últimos años en varios países de la región, mientras el consumo de esta droga ha crecido también en el continente africano.