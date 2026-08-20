Detienen en Perú a doce presuntos integrantes de una red de explotación sexual de mujeres

La operación se realizó a pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, contra una banda denominada Los piratas, que presuntamente explotaba a unas ochenta mujeres, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

La intervención comprendió el allanamiento de nueve hospedajes, dos hostales y el domicilio de un investigado en los distritos de Cercado de Lima y San Martín de Porres, y también permitió el rescate de dos menores de edad, de dieciséis y diecisiete años.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada, a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada, la presunta banda criminal operaba en el jirón Zepita, la avenida Alfonso Ugarte y el pasaje Larrabure, todas calles ubicadas en los límites del centro histórico de la capital peruana.

Durante el operativo se incautó un automóvil, dispositivos electrónicos, computadoras portátiles, y se ordenó la visualización del contenido de los teléfonos móviles de los detenidos, el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.

El Ministerio Público señaló que esta banda supuestamente operaba desde julio de 2025 "mediante la captación y traslado", desde una "casa de acogida" ubicada en el distrito de San Martín de Porres, de mujeres y menores de edad a las que cobraba cupos y "multas" a cambio de asegurar su presencia en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los detenidos figuran personas investigadas por presuntamente ocuparse del cobro de cupos, la seguridad y administración en los hospedajes, acciones de vigilancia y recepción de dinero, entre otros.

Además, a los capturados se les acusa de estar involucrados "en la lucha contra una banda rival por el control del territorio y dos presuntos homicidios, producto de los enfrentamientos".

Al respecto, el teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Lozada, declaró a medios locales que se investiga si Los Piratas son una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Lozada, quien dirigió la operación policial, señaló que cada una de las víctimas de la red de explotación sexual debía pagar a la banda unos seiscientos soles semanales (unos 180 dólares).