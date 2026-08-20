Egipto y Catar confían en que EEUU "presione a Israel" para cumplir con la tregua en Gaza

"Confiamos principalmente en Estados Unidos para que presione a Israel para que cumpla con sus compromisos", declaró el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, en una rueda de prensa en la ciudad mediterránea egipcia de Al Alamein con el jefe de la diplomacia de Egipto, Badr Abdelaty.

El catarí indicó que los países mediadores -Egipto, Catar y Turquía- están monitoreando "las violaciones" de Israel tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada, por lo que tratan de hacer cumplir al Estado judío con sus compromisos mediante "esfuerzos diplomáticos internacionales", que no especificó.

"Desafortunadamente, vemos que Israel sigue con un comportamiento habitual en el que desea que la otra parte cumpla, pero ellos hacen todo lo contrario", denunció Abdulrahmán, en un momento en el que Tel Aviv está bombardeando Gaza y está obstaculizando la implementación de la segunda fase del acuerdo, que estipula su retirada del enclave.

Asimismo, recordó que el papel de Egipto, Catar y Turquía es conseguir que "las facciones palestinas cumplan con el acuerdo", como fue el caso de que el grupo islamista Hamás accediera a desarmarse; mientras que Washington y "otros países" deben hacer rendir cuentas a Israel.

"Estamos en una situación de inflexión con la aceptación de Hamás a entregar las armas. La pelota está en el campo de Israel. Ha habido un trabajo conjunto con Egipto y Turquía, y hemos hecho esfuerzos intensos, esperando que Israel responda positivamente, pero Israel ha seguido incumpliendo hasta hoy", recordó el catarí.

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Hamás ha reiterado que acepta el desarme, en cumplimiento con el acuerdo, pero insiste en que, para ello, Israel debe cesar sus ataques y retirar sus tropas de la Franja; mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que el Estado judío no abandonará Gaza hasta que el movimiento palestino se desarme.

Por su parte, Abdelaty advirtió de que "si la parte palestina ya ha aceptado, ahora la pelota está en el campo de la parte israelí", e insistió en que "este plan depende de Trump, que es el hombre de la paz y en quien se confía para imponer esta visión y trabajar para que se implemente".

Además, tras el encuentro, Egipto, Turquía y Catar emitieron un comunicado conjunto en el que condenaron los recientes ataques israelíes en Gaza y subrayaron "la necesidad imperiosa de que Israel cumpla plenamente con todas sus obligaciones" en virtud del acuerdo.

"Los países mediadores reiteran su llamamiento a la comunidad internacional y a la Junta de Paz, bajo el liderazgo del presidente Trump y con el respaldo de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del alto el fuego y ejerzan una presión efectiva para evitar una mayor escalada", sentenciaron en la nota.