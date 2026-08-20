El Congreso Panamericano buscará "un mejor equilibrio" entre el norte y el sur de América

Según destaca el encuentro, la "erosión" del orden internacional ha profundizado los patrones de migración forzada y ha llevado a que familias trabajadoras sufran el encarecimiento del costo de vida, mientras la aceleración tecnológica forja nuevas formas de dependencia y control y el crimen organizado avanza desafiando las capacidades de los Estados.

"Frente a estos retos que atraviesa el continente sin importar fronteras, el Congreso Panamericano se ha consolidado como el único foro parlamentario permanente en el que las fuerzas democráticas y progresistas se reúnen para construir posiciones comunes, con el propósito de establecer un mejor equilibrio entre el norte y el sur de América", detalla.

En ese sentido, agrega que "para enfrentar estos desafíos, este año el Congreso trabajará en propuestas coordinadas sobre paz, seguridad y multilateralismo; desarrollo sostenible e integración regional; soberanía digital e inteligencia artificial; y bienestar y cuidados para las mayorías".

El encuentro reunirá a políticos como el expresidente de Chile Gabriel Boric y la excandidata de ese país Jeannette Jara, el exmandatario colombiano Ernesto Samper, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el excanciller argentino Jorge Taiana.

Además, acudirán el extitular del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano ecuatoriano Andrés Arauz, el diputado mexicano Alfonso Ramírez Cuéllar, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú Anahí Durand, la senadora de Puerto Rico María de Lourdes Santiago y el senador y coordinador de Relaciones Internacionales del PT de Brasil, Humberto Costa.

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En tanto, la delegación de Uruguay contará con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, viuda de José 'Pepe' Mujica.

Este viernes, la sesión inaugural se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de Montevideo, donde habrá también sesiones de trabajo cerradas, al igual que el sábado.

El domingo, el encuentro llegará a su final con una sesión de clausura en el Parlamento del Mercosur, en la que se anunciarán acciones concretas para avanzar en la agenda.