El dron derribado en Letonia la semana pasada era ucraniano, concluye el Ejército letón

"Para no afectar las actividades defensivas previstas y las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas Nacionales no proporcionarán información más detallada sobre el modelo de dron", añadió el comunicado.

El Ejército letón indicó que el vehículo no tripulado fue derribado en las inmediaciones de Rugaji, en la región de oriental Balvi, y que había penetrado en el espacio aéreo letón desde el territorio de la vecina Bielorrusia, "probablemente bajo la influencia de medidas de guerra electrónica rusa".

Los restos del dron fueron hallados el 14 de agosto por la noche y al día siguiente fueron destruidos los componentes potencialmente explosivos que habían quedado tras el impacto del misil disparado por el caza de la OTAN.

La alerta ocasionada por la llegada del dron, en vísperas de la fiesta de la Asunción de la Virgen, obligó a buscar refugio a muchos peregrinos que habían acudido a la Basílica de Aglona a participar en una de las mayores celebraciones católicas del norte de Europa, que finalmente transcurrió sin incidentes.

Ese mismo día Ucrania atacó con drones el puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico y cerca de San Petersburgo, por lo que desde un principio se había conjeturado que el aparato no tripulado que penetró en el espacio aéreo letón tenía ese mismo objetivo pero había sido desviado por Rusia.

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El pasado mayo, unos drones extraviados impactaron contra depósitos de combustible vacíos en la ciudad letona de Rezekne, lo que provocó una crisis de Gobierno que desembocó en la ruptura de la coalición que encabezaba la primera ministra Evika Silina, que fue reemplazada por el actual Ejecutivo bajo Andris Kulbergs.