El Gobierno argentino licita por 50 años tres líneas ferroviarias de cargas

La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y contempla la concesión de 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones internacionales con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Las ofertas para licitar las líneas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre.

La concesión incluye las vías y los inmuebles aledaños, con opción para que los adjudicatarios compren el material rodante correspondiente a cada línea.

Los futuros concesionarios deberán ejecutar obras obligatorias durante los primeros cinco años, además de otras inversiones a las que podrán comprometerse en sus ofertas, en un proceso que contempla además la venta del material rodante mediante remate público.

Los recursos obtenidos serán administrados a través de un fideicomiso y destinados a financiar obras a cargo de los concesionarios.

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La privatización implica la desintegración de BCyL en tres unidades de negocio: material rodante, vías e inmuebles aledaños y talleres.

Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos, está prevista la disolución y posterior liquidación de la empresa estatal.

El esquema funcionará bajo un régimen de acceso abierto y no contempla subsidios ni cánones estatales, por lo que los concesionarios obtendrán ingresos mediante el cobro de peajes a los operadores y la explotación comercial de inmuebles vinculados a las trazas.

Los adjudicatarios podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) siempre que cumplan sus requisitos.

Según explicó el Ejecutivo en un comunicado, el objetivo es trasladar al sector privado el aporte de capital y el riesgo empresarial para recuperar la infraestructura, mientras el Estado conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el miércoles el proceso como una forma de convertir al ferrocarril de mercancías en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas.

"Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes", afirmó.

La compañía de transporte de cargas por ferrocarril es una de las tantas empresas que el Gobierno de Javier Milei se encuentra en proceso de privatizar, en el marco de su programa de reformas iniciado en diciembre de 2023.