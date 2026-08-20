El Parlamento taiwanés no logra un acuerdo sobre la ley para adquirir drones militares

Las tres comisiones parlamentarias encargadas de estudiar la iniciativa dieron por concluidas las consultas entre los distintos grupos después de que estos no consiguieran consensuar ninguno de los principales aspectos de la futura normativa, informó la agencia de noticias CNA.

Entre los puntos de desacuerdo figuran el techo de gasto, el período de aplicación, el organismo que gestionará los fondos e incluso el nombre de la ley, de la que se han presentado catorce versiones diferentes por parte del Gobierno, los partidos de la oposición y varios legisladores.

Uno de los principales escollos es la financiación. El opositor Kuomintang (KMT) propone limitar el gasto a 40.000 millones de dólares taiwaneses (unos 1.250 millones de dólares) anuales, hasta un máximo de 240.000 millones (7.530 millones de dólares) durante seis años.

El ministro de Defensa, Wellington Koo, advirtió durante las negociaciones de que ese límite sería insuficiente, ya que solo las adquisiciones de drones previstas por su departamento para 2026 y 2027 ascienden a 55.900 millones de dólares taiwaneses (1.750 millones de dólares).

El KMT, que asegura respaldar el desarrollo de drones, defiende realizar las compras por lotes y revisarlas periódicamente ante la rápida evolución de esta tecnología.

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Koo explicó, por su parte, que el plan gubernamental tampoco contempla adquirir de una sola vez los aparatos correspondientes a seis años, sino efectuar compras anuales y actualizar progresivamente sus especificaciones.

El Partido Popular de Taiwán (PPT), también opositor, expresó asimismo su apoyo al aumento del gasto en Defensa, aunque reclamó mantener la disciplina fiscal y seguir negociando la procedencia de los fondos.

La creación de una amplia flota de drones se ha convertido en una de las prioridades defensivas de Taiwán, que busca extraer lecciones del empleo de estos sistemas en la guerra de Ucrania ante un eventual conflicto con China.

El Ministerio de Defensa planea adquirir 48.750 sistemas para 2027, entre ellos drones kamikazes y municiones merodeadoras, mientras otras agencias gubernamentales prevén comprar otras 50.898 unidades hasta 2028.

Las negociaciones continuarán después de que el proyecto completo quedara pendiente de posteriores consultas entre los grupos parlamentarios, sin que se haya fijado por ahora una fecha para alcanzar un acuerdo.