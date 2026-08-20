Empresario español fan de Bukele pone vallas publicitarias a favor de político salvadoreño

Las cinco vallas están ocupadas por una fotografía en la que se puede ver al mandatario salvadoreño realizando un saludo militar y portando una cinta con la bandera de su país, que aparece además de fondo en la imagen, con la citada leyenda.

Según publicó el periódico local La Nueva España, las vallas fueron sufragadas por un empresario de publicidad de 71 años, Tino Vidal, que aseguró al diario que tomó esta iniciativa llevado por la admiración que siente hacia el presidente salvadoreño del que se confiesa "fan total" y asegura saberse sus discursos "de memoria".

"Es el mejor presidente del mundo, metió a los pandilleros en la cárcel, limpió las ciudades, hizo hospitales y campos de fútbol. Desde 2019 ha hecho tanto que otros políticos deberían tomar nota. Él sí que sabe gobernar un país. Hace un montón de cosas y sin subir los impuestos, mientras aquí apenas se hace nada", señala Vidal, quien afirma además que hizo llegar las fotos a Bukele.

La presencia de las fotografías en las carreteras próximas a Oviedo ha generado una polémica política en las redes sociales entre un concejal socialista de esta ciudad, capital de Asturias, y una edil del partido ultraderechista Vox, a la que se sumó la exdirigente de esta formación, Macarena Olona.