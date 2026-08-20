FINUL entrega una posición al Ejército libanés como parte del proceso de fin de mandato

La FINUL, desplegada cerca del puesto del Ejército libanés en la zona de Khardali-Litani, entregó su posición a la Séptima Brigada de las Fuerzas Armadas del país mediterráneo, aseguró en un comunicado este jueves.

"Esta entrega forma parte de un plan para transferir varias posiciones de la FINUL al Ejército Libanés, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que establece el fin de la misión de la fuerza internacional en el Líbano para finales de este año", señaló.

Asimismo, aseguró que la entrega de la posición se enmarca dentro de "la finalización de los procedimientos operativos para reforzar el despliegue" de las Fuerzas Armadas libanesas y su toma de posesión de las posiciones militares que "anteriormente ocupaban las fuerzas internacionales en la zona".

El Consejo de Seguridad prorrogó la misión por última vez hasta el 31 de diciembre de 2026, y a partir de esa fecha comenzará una reducción y retirada ordenada a lo largo de 2027.

Durante ese año de transición, la FINUL deberá encargarse de garantizar la seguridad mientras se repliega, e ir transfiriendo progresivamente sus responsabilidades al Ejército libanés.

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El Gobierno libanés defendió desde el principio la continuidad de la misión por temores a un vacío de seguridad en la zona, donde Israel mantiene posiciones en territorio libanés, mientras el grupo chií libanés Hizbulá rechaza su desarme.

Por ello, Beirut ha seguido buscando alternativas en los últimos meses ante la posibilidad de que la FINUL no sea renovada, y, hasta ahora, Francia e Italia están promoviendo una presencia internacional posterior a la misión.

Italia presentó una propuesta para seguir en el Líbano tras la salida de la FINUL que pasa por mantener tropas italianas en el sur del país incluso después del fin del mandato de la misión, para reforzar al Ejército libanés, evitar un vacío de seguridad y respaldar la soberanía del Estado libanés.

Precisamente, en Roma es donde se encuentra el presidente libanés, Joseph Aoun, de viaje oficial de dos días y se reunirá con el papa León XIV, el presidente italiano, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, sin que hayan trascendido hasta ahora el motivo de la visita y si está relacionada con el plan para el fin del mandato de la FINUL.