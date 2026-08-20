Fiscalía finlandesa acusa de trata a mujer que llevó a sus hijos a Siria para unirse a EI

La mujer, que tiene doble nacionalidad finlandesa y rusa y reside actualmente en la zona metropolitana de Helsinki, se enfrenta a una condena de entre dos y diez años de prisión.

Según la investigación policial, la mujer, de unos 40 años, viajó a una zona de Siria controlada por EI con sus dos hijos menores de edad en 2014.

Años más tarde, la mujer y sus hijos fueron internados en el campamento sirio de Al Hol, que durante varios años acogió a miles de familiares de miembros de EI, casi todos mujeres y niños.

La acusada regresó a Finlandia con uno de sus hijos en 2021 y el otro hijo se unió a ella tres años más tarde.

Según la Fiscalía, los dos menores, que ya han cumplido la mayoría de edad, fueron víctimas de un delito agravado de trata de personas por parte de su madre al ser arrastrados a una zona de conflicto donde vivieron en unas condiciones que vulneran la dignidad humana.

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"Durante la guerra civil siria, los menores fueron trasladados a zonas controladas por la organización terrorista EI y, según la investigación preliminar, estos menores estuvieron expuestos a unas condiciones de vida en las que no se respetaron sus derechos a un entorno seguro en el que crecer", señaló la Policía en un comunicado tras investigar el caso.

Según la televisión estatal YLE, al menos nueve mujeres y veintiséis niños finlandeses fueron repatriados de manera voluntaria del campo de internamiento sirio de Al Hol, donde en 2023 todavía quedaban unos diez niños a los que no fue posible repatriar debido a la oposición de sus madres.