Fuerzas yemeníes lanzan decenas de operaciones contra los hutíes mientras sigue escalada

Las operaciones se dirigieron contra "elementos y posiciones hutíes y resultaron en la neutralización de varios comandantes de campo y elementos terroristas hutíes, así como en la destrucción de equipo militar, vehículos y otras amenazas", indicó el portavoz de las Fuerzas Armadas del Gobierno yemení, Majid al Nuzaili, en un comunicado.

Añadió que las operaciones perturbaron la "toma de decisiones" de los hutíes y los acusó de "inventar hechos", sin proporcionar detalles sobre estos puntos.

El portavoz también vinculó la campaña militar con lo que describió como continuos ataques hutíes contra infraestructura civil y el transporte marítimo comercial.

Según Al Nuzaili, los insurgentes atacaron recientemente el puerto de Moca y el estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima estratégica que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

También los acusó de atacar barcos que transportaban alimentos, así como zonas residenciales y campamentos de desplazados en Marib, en el centro-norte del Yemen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los rebeldes hutíes controlan Saná, la capital del Yemen, y gran parte del norte y el oeste del país desde que tomaron la ciudad a finales de 2014.

Las fuerzas afines al Gobierno, respaldadas por potencias regionales durante gran parte de la guerra, principalmente Arabia Saudí, mantienen el control de zonas de la costa occidental.

Los hutíes y sus rivales han evitado en gran medida un retorno a los niveles de combate que se registraron antes de la tregua negociada por la ONU en 2022, pero la escalada del conflicto por parte de los insurgentes ha continuado en varios frentes.