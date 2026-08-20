Gobierno español habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa en Ceuta

Aunque la mayoría de las personas que entraron, entre ellas muchos niños y niñas, regresaron a Marruecos a las pocas horas, muchas aún permanecen en la ciudad viviendo en condiciones precarias, aunque no hay cifras oficiales.

El traslado a estas instalaciones de acogida se está realizando desde primeras horas de este jueves de manera voluntaria, con un dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las fuentes informaron de la habilitación temporal de dos espacios, que serán ampliados progresivamente conforme finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos, en total cuatro.

El objetivo prioritario de esta actuación es "dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle" tras la entrada masiva en la ciudad.

Con esta medida, se les proporciona una alternativa de alojamiento y acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras", que permiten que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa.

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El objetivo es "garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura", añaden las fuentes.

Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno español, en colaboración con entidades del tercer sector, para reforzar la capacidad de acogida en Ceuta y dar una respuesta adecuada a las necesidades derivadas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad.

Desde que se produjo la entrada masiva, tanto el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, como colectivos de vecinos están denunciando la situación que vive Ceuta, con multitud de personas durmiendo en las calles, sensación de inseguridad en los barrios periféricos y comercios cerrados durante días.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz no descartó hace unos días que se ampliasen a 4.000 las nuevas plazas que se podrían habilitar con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado.