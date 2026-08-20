Hungría relanza los informativos públicos con un tono más independiente tras la era Orbán

El primer noticiero, emitido a las 06.00, abordó temas de actualidad como la llegada al cargo del nuevo presidente, András Baka, las críticas de la oposición al Gobierno de Magyar y la sequía y su impacto en el funcionamiento de la planta nuclear de Paks.

"En el aniversario de la fundación del Estado (20 de agosto) se relanza un noticiero independiente y fiable", informaron recientemente los medios públicos, adelantando que este jueves "comienza un nuevo capítulo" en su historia.

El 7 de julio, un mensaje sobre una pantalla en negro anunció el cierre temporal de los servicios informativos.

"Los medios públicos no deben mentir. ¡Nos disculpamos por haberlo hecho durante muchos años! Los medios públicos se están transformando ahora para ser independientes y creíbles en el futuro", afirmaba ese mensaje.

La presencia de voces críticas en el nuevo noticiero de este jueves supone una novedad respecto a los últimos 16 años, en los que los medios públicos estuvieron bajo un estricto control gubernamental y las críticas a Orbán eran inexistentes.

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Aunque Magyar lideró las encuestas electorales durante más de un año, los informativos bajo Orbán lo ignoraron y nunca fue entrevistado ni acudió a sus estudios hasta después de su arrolladora victoria en los comicios de abril.

En el primer noticiero bajo Magyar también desaparecieron los contenidos alarmistas sobre la inmigración, el riesgo de que Hungría se viera involucrada en la guerra de Ucrania y las críticas a Bruselas, que habían ocupado gran parte de los informativos durante los últimos años.

La suspensión de los informativos de la televisión pública fue anunciada previamente por Magyar, quien durante la campaña electoral prometió una profunda reforma de unos medios que definió como un instrumento de propaganda del Gobierno de Orbán.

La estructura actual también rompe con la impuesta por la dirección anterior y no emite noticias 24 horas al día.

Aunque hoy gran parte de la programación se centra en el día nacional del 20 de agosto, en honor al primer rey católico de Hungría, San Esteban (975-1038), el fundador del Estado, en el futuro la estructura del canal incluirá desde películas hasta documentales y programas de divulgación.

Desde mañana, M1 emitirá dos informativos diarios: uno al mediodía y otro a las 19.30.

Una de las primeras medidas de Orbán al llegar al poder en 2010 fue reformar la prensa mediante la llamada "ley mordaza" de 2011, criticada por limitar la libertad de prensa y crear un Consejo de Medios controlado por miembros designados por el entonces partido gobernante, Fidesz.

La nueva dirección de los medios públicos (MTVA) publicó recientemente un informe de 500 páginas que recopila documentos sobre casos de manipulación, censura y presiones ejercidas por el anterior Ejecutivo.

El Gobierno de Magyar prometió redactar una nueva ley de prensa este otoño consensuada con periodistas y medios.