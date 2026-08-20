Hutíes del Yemen reivindican ataques a aeropuerto y planta de Aramco en Arabia Saudí

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií efectuó “dos operaciones con dos drones” contra “un objetivo estratégico del enemigo saudí en el aeropuerto de Najrán” y contra “la planta de Aramco” en la misma localidad".

“Ambas operaciones lograron sus objetivos con éxito, gracias a Dios”, afirmó Sarea, que indicó que estos ataques fueron en respuesta a “la violación del espacio aéreo” por parte de Arabia Saudí en la provincia de Saada, en el noroeste del Yemen y donde recientemente los hutíes han denunciado el sobrevuelo de drones.

Este pasado martes, los insurgentes yemeníes ya reivindicaron un ataque contra la refinería de Aramco en la región saudí de Jizán, en el suroeste del país árabe y también fronteriza con el Yemen, en un momento en el que los hutíes están intensificando sus acciones contra objetivos energéticos del mayor productor de petróleo de la OPEP.

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Esto tiene lugar en medio de una escalada entre los hutíes y Arabia Saudí, país que intervino militarmente en el Yemen en 2015 en apoyo del Gobierno reconocido internacionalmente contra los rebeldes, que tomaron el control de la capital, Saná, y posteriormente se expandieron por gran parte del norte del Yemen.

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La escalada comenzó a finales del mes pasado, cuando los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra la navegación saudí en el mar Rojo, alegando que la medida era una represalia por las restricciones impuestas en las zonas controladas por los insurgentes yemeníes.

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Desde entonces, los rebeldes han lanzado ataques con misiles y drones contra buques mercantes en el mar Rojo y en territorio saudí, donde han provocado daños e incluso víctimas.

Riad respondió, a través la coalición que lidera, con ataques a algunas zonas controladas por los hutíes y, asimismo, anunció una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.