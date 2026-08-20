Indonesia y Uruguay apuestan por aumentar la cooperación en agricultura y renovables

En una nota de prensa, Indonesia explicó que el viceministro de Relaciones Exteriores, Arrmanatha Christiawan Nasir, sostuvo una reunión en Yakarta con su par uruguaya, en la que acordaron aumentar "la cooperación en comercio e inversión", sin anunciar de momento ningún pacto específico.

"Ambas partes enfatizaron la importancia de incrementar la interacción y el contacto entre las comunidades empresariales para impulsar el comercio y la inversión bilateral", dice el escrito, en el que se mencionan conversaciones en búsqueda de "colaboraciones concretas".

Indonesia -la principal economía del Sudeste Asiático, con una población de unos 285 millones de personas- manifestó su deseo de "comenzar pronto" una primera ronda de negociaciones de cooperación comercial con el bloque de economías sudamericanas Mercosur, en el que Uruguay ostenta actualmente la presidencia.

El Mercosur agrupa las economías de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay y un mercado cercano a los 300 millones consumidores, a la vez que representa una de las mayores reservas de agua y alimentos del planeta.

Uruguay, con cerca de 3,5 millones de habitantes, "es visto como un socio potencial para Indonesia en el desarrollo (de agricultura, energías renovables, seguridad alimentaria), particularmente para apoyar la transformación económica y reforzar la seguridad alimentaria y energética de ambas naciones", prosigue la nota.

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Ambos países celebran 60 años de relaciones con el lanzamiento de sellos postales que muestran artesanías de las dos naciones.