"Los sursudaneses han esperado 15 años para emitir su primer voto como ciudadanos de un Estado independiente. Tienen derecho a elegir a su gobierno mediante elecciones libres, pacíficas y democráticas. Merecen unas elecciones que les den voz, no unas que pongan en riesgo sus vidas", afirmó la presidenta de la Comisión, Yasmin Sooka, en un comunicado.

Añadió que una democracia pacífica "no puede construirse sobre la base del conflicto armado, el miedo y la exclusión".

En su informe, la comisión señaló varios factores de riesgo en el país africano: el reinicio de los combates, la corrupción constante, el debilitamiento de las garantías constitucionales y la ausencia de los mecanismos de rendición de cuentas.

"Sudán del Sur aún se encuentra en un proceso de transición destinado a romper los ciclos de violencia y represión. No se debe permitir que las elecciones generen otro campo de batalla violento", declaró el comisionado Barney Afako.

Asimismo, reiteró que Yuba no puede construir un futuro democrático "excluyendo a aquellos con quienes discrepa", y que las partes deben "retomar un diálogo genuino, reconstruir el consenso y crear las condiciones para que la competencia política se desarrolle sin exclusión ni violencia".

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Por su parte, otro comisionado de la ONU, Carlos Castresana Fernández, destacó que unos comicios no pueden ser creíbles simplemente porque se celebren en la fecha prevista, sino "cuando los ciudadanos pueden votar sin temor, los opositores políticos pueden participar libremente, los tribunales pueden resolver las disputas de forma independiente y las instituciones pueden limitar el ejercicio del poder".

"Sin esas garantías, la votación corre el riesgo de convertirse en otro escenario de conflicto, en lugar de en una vía para superarlo", añadió Castresana.

El conflicto de Sudán del Sur, el país más joven del mundo, se remonta a diciembre de 2013, cuando una disputa de poder entre el presidente, el dinka Salva Kiir y su entonces vicepresidente del grupo étnico nuer, Riek Machar, derivó en una guerra civil de tinte étnico que ya deja más de 400.000 muertos y millones de desplazados.

Aunque el Acuerdo Revitalizado de Paz de 2018 permitió instaurar un frágil gobierno de coalición, la inestabilidad, la violencia armada y los choques comunales han continuado en el país.

Diseñado precisamente para sentar las bases de una transición pacífica mediante reformas constitucionales y de seguridad, el acuerdo se encuentra prácticamente paralizado: la propia evaluación del Gobierno admite que el 46,4 % de sus disposiciones siguen pendientes, mientras se registra un repunte de las hostilidades y la detención de figuras opositoras desde 2025.

Ante esta situación, la comisión instó al Ejecutivo y a la oposición a "cesar de inmediato las hostilidades, restablecer los acuerdos de seguridad transitorios, poner fin a la movilización de actores armados y reanudar urgentemente un diálogo político inclusivo".

Asimismo, pidió la liberación de los líderes de la oposición detenidos, incluido Riek Machar -ex vicepresidente primero del país-, o su presentación ante un tribunal independiente, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a intensificar la diplomacia preventiva.