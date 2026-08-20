La SIP premia a Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media, como Ejecutiva del Año 2026

La SIP, con sede en Miami (EE.UU.), destacó en un comunicado que Gil ha impulsado una estrategia que combina la fortaleza de marcas periodísticas históricas con la innovación, la expansión de nuevas audiencias y la búsqueda de modelos de negocio sostenibles.

Agregó que como consejera delegada y vicepresidenta del Consejo de Administración de PRISA Media, del grupo español PRISA, la ejecutiva ha reforzado su presencia en mercados estratégicos de América Latina y ha promovido nuevas alianzas y plataformas de distribución.

Gil cuenta con una extensa trayectoria dentro de PRISA, grupo al que se incorporó en 2000 y donde anteriormente se desempeñó como directora financiera. Integra, además, los consejos de administración de Santillana, 'El País' y el diario 'AS'.

"Pilar Gil representa un liderazgo que combina experiencia, visión empresarial y capacidad de adaptación en un momento decisivo para la industria de medios", afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP.

"Su gestión demuestra que la innovación y la transformación pueden avanzar de la mano de marcas periodísticas sólidas y de una estrategia de largo plazo para fortalecer la sostenibilidad y el alcance del periodismo", agregó.

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El Premio Ejecutiva del Año de la SIP reconoce a líderes de la industria de medios que, por su trayectoria, capacidad de gestión e innovación, realizan contribuciones significativas al desarrollo y fortalecimiento del sector.

La ceremonia de entrega se realizará durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre en Bogotá, Colombia.

La SIP, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está conformada por más de 1.300 medios de las Américas.