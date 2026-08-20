La ultraderechista AfD lidera en intención de voto en Alemania con una clara ventaja

Así, según el 'Politbarometer' difundido por la televisión pública ZDF, considerado uno de los barómetros políticos más fiables del país, si se celebrasen elecciones generales el próximo domingo, la AfD sería la fuerza más votada con el 27 % de los apoyos, seguida por el bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller, Friedrich Merz, y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, con el 22 %.

Ambos partidos pierden un punto respecto al anterior sondeo, de manera que la formación ultraderechista mantiene su clara ventaja sobre los conservadores.

En tanto, Los Verdes se colocan en tercer lugar, con el 14 %, un punto más, mientras el Partido Socialdemócrata (SPD) y La Izquierda se mantienen en el 12 %, según el sondeo realizado por el instituto demoscópico Forschungsgruppe Wahlen entre el 17 y el 19 de agosto entre 1.319 personas escogidas al azar.

El Partido Liberal (FDP) no lograría acceder al Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, al sumar, como en la anterior encuesta, un 4 % de apoyos, por debajo del mínimo necesario del 5 %.

Con estos resultados, la actual coalición entre conservadores y socialdemócratas no contaría con una mayoría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De cara a los comicios regionales del 6 de septiembre en el estado federado de Sajonia-Anhalt y del 20 de ese mismo mes en el de Mecklemburgo-Antepomerania y en la ciudad-estado de Berlín, el 64 % de los encuestados -el 66 % del oeste y el 53 % del este de Alemania- no verían con buenos ojos que el candidato de la AfD accediera a la jefatura del Gobierno regional.

Por contra, un 23 % aprobaría un jefe de Gobierno regional de la AfD, mientras a otro 11 % le daría igual.

Además, según el 60 % de los encuestados, si la AfD gobernara en uno de esos estados federados, ello daría lugar a una peor gestión política.

El 17 % piensa que la gestión política mejoraría con la AfD al frente del Gobierno regional, mientras otro 17 % no espera grandes diferencias.

Mientras que en el oeste del país el 62 % de los encuestados pronostica una peor gestión política con un gobierno liderado por AfD, en el este sólo lo hace el 50 %.