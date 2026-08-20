Llegan a Italia los cadáveres de 7 migrantes y 48 supervivientes rescatados por una ONG

Los 48 supervivientes que permanecieron a bordo hasta el desembarco, tres días después del rescate, son cinco mujeres y 43 hombres, entre ellos 29 menores extranjeros no acompañados (26 varones y tres mujeres), procedentes de Somalia y Egipto.

A su llegada, el alcalde de Bari, Vito Leccese, confirmó que el Ayuntamiento se hará cargo en esta primera fase del acompañamiento de los migrantes y de la acogida de los menores en las comunidades destinadas a recibirlos.

"Estamos aquí también, por desgracia, para definir los procedimientos relativos al reconocimiento y posteriormente al entierro de los siete cadáveres", señaló Leccese.

Los supervivientes presentan, según Emergency, "síntomas de estrés postraumático" y varios de ellos tienen quemaduras químicas provocadas por la mezcla de combustible y agua de mar a la que estuvieron expuestos en la precaria embarcación en la que viajaban.

Inicialmente, la ONG había rescatado a 50 personas, pero dos de ellas se encontraban en estado crítico y tuvieron que ser reanimadas y estabilizadas por el personal humanitario antes de ser evacuadas.

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La evacuación médica se llevó a cabo mediante una embarcación de la Guardia Costera italiana que alcanzó a la 'Life Support' en la zona SAR maltesa y, tras el trasbordo, trasladó a los dos náufragos a la isla italiana de Lampedusa (sur), según confirmó la ONG en un comunicado.

La embarcación humanitaria llegó a Bari después de recorrer durante tres días más de 600 millas náuticas hasta el puerto asignado por las autoridades italianas, un trayecto que la organización calificó de "inhumano" por el cansancio y la extrema vulnerabilidad de los náufragos.

"No tiene ningún sentido y es inhumano obligar a los náufragos a tres días adicionales de navegación, un estrés infligido sin motivo antes de que puedan llegar a tierra, encontrar la red de apoyo que necesitan y presentar la solicitud de protección internacional", denunció el jefe de misión de la 'Life Support', Jonathan Nanì La Terra.

En lo que va de año, han llegado a las costas italianas 18.170 migrantes, frente a los 39.843 registrados en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos actualizados del Ministerio del Interior italiano.