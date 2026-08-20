Los tres incendios que ardían en el norte de Portugal entran en fase de resolución

También el fuego de Torre de Moncorvo y el de Santo Tirso han sido declarados como en resolución, según la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

En el de Torre de Moncorvo, que comenzó el pasado sábado 15 por la tarde y estaba cercano a la frontera con la comunidad autónoma de Castilla y León (España), siguen trabajando 365 bomberos junto con 121 vehículos y un medio aéreo.

El de Santo Tirso entró en fase de resolución el miércoles por la tarde y siguen trabajando sobre el terreno 146 efectivos para garantizar que las llamas no se reactiven.

Según los datos, hay movilizados más de 1.800 bomberos, 604 medios terrestres y 10 aéreos este jueves para combatir los incendios en el país.

De estos, 369 efectivos están desplazados en Boticas, cerca de la frontera con Galicia (España), donde las llamas comenzaron el pasado martes y se intensificaron en las últimas horas, aunque la ANEPC ya ha declarado también como en fase de resolución este fuego.

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Este jueves las temperaturas seguirán bajando en Portugal, con máximas que alcanzarán los 31 grados en Évora y Castelo Branco, lo que puede ayudar al control de las llamas.