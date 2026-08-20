Ministro de Defensa israelí: Erdogan arrastra a Turquía a "aventuras peligrosas" en Siria

"Erdogan está arrastrando a Turquía a aventuras peligrosas en Siria. Israel no permitirá que nadie amenace su seguridad", escribió el titular de Defensa israelí en la red social X.

"Sería mejor que Erdogan siguiera pronunciando discursos vacíos y fantasiosos contra Israel en el Parlamento turco y no pusiera a prueba la determinación de Israel de defenderse", continúa el texto.

Las declaraciones de Katz se producen dos días después de que la aviación israelí bombardeara un aeropuerto militar en Idlib (noroeste de Siria) alegando que iba a acoger tropas turcas, en acusaciones que Turquía niega.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, visitó a las tropas que mantienen ocupado el sur sirio y arengó a los soldados a evitar "que se genere una amenaza significativa" en las fronteras israelíes.

El bombardeo en Idlib constituye una de las primeras acciones de Israel contra Turquía más allá de las habituales acusaciones del Gobierno israelí a Erdogan, en aumento en los últimos meses.