Naomi Watts será premiada en el Festival de Zúrich por su papel en 'The Housewife'

Watts, que en esta película dirigida por Ben Shirinian interpreta a una mujer en el Nueva York de los años 60 envuelta en un escándalo por el oscuro pasado de su marido, recogerá personalmente el galardón el próximo 26 de septiembre y participará en una charla en la que hablará sobre su carrera.

La actriz de 57 años "es desde hace más de dos décadas una de las grandes intérpretes de Hollywood, reconocida por su profundidad emocional, versatilidad y compromiso con sus personajes", destacaron los organizadores del festival, que se precia de ser el segundo más importante en lengua alemana tras el de Berlín.

La intérprete ha sido nominada en dos ocasiones al Óscar, por sus papeles en '21 gramos' ('21 Grams'), del mexicano Alejandro González Iñárritu, y 'Lo imposible', del español Juan Antonio Bayona.

El festival zuriqués también recordó sus colaboraciones con directores como Peter Jackson, David Cronenberg o David Lynch.

En anteriores ediciones, el Golden Eye ha sido otorgado a estrellas como Jude Law, Kristen Stewart, Dakota Johnson, Jake Gyllenhaal o Benedict Cumberbatch, entre otros.