Noboa dice que el accidente en Kenia le quitó a dos personas a las que consideraba familia

"El accidente en Kenia me quitó a dos amigos, pero sobre todo nos quitó a dos personas que eran familia para nosotros", escribió en X Noboa, quien realiza una visita oficial a China.

Anotó que Sensi-Contugi estuvo a su lado "en algunos de los momentos más difíciles de estos años".

"Leal, valiente y firme, me acompañó sin titubear cuando tocó tomar decisiones que pocos estaban dispuestos a enfrentar. Fue irremplazable en las batallas que dimos juntos y deja un vacío enorme en todas las que nos faltan por librar. Pero nuestra historia nunca fue solo de trabajo", indicó.

Noboa agregó: "Con ellos compartimos la vida. Los buenos momentos, los días difíciles, las conversaciones que quedaban entre nosotros, las risas y esa confianza que solo existe cuando los amigos dejan de ser amigos y se vuelven familia. A mí todavía me cuesta entender que ya no estén".

"Como padres, Lavinia y yo sabemos que no había nada más importante para ellos que sus hijos. Sabemos cuánto los amaban y todo lo que soñaban para ellos, y mientras nosotros estemos aquí, nunca estarán solos. Vamos a cuidarlos y acompañarlos como sabemos que ellos lo habrían hecho por los nuestros", señaló Noboa.

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El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó de que gestiona con la embajada en Sudáfrica, con representaciones diplomáticas de países amigos y con las autoridades de Kenia el proceso para la repatriación de los restos de Sensi-Contugi, quien dirigía el Centro Nacional de Inteligencia desde 2024, y de Hollihan.

Ecuador no cuenta con una misión diplomática residente en Kenia, por lo que ha acudido a naciones amigas para realizar las gestiones necesarias para traer los restos del funcionario y de su esposa al país andino, donde se realizará un funeral de Estado, según ordenó Noboa.

El director de Inteligencia y su esposa perdieron la vida el miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se produjo el siniestro.

Los equipos de rescate, con miembros de la Cruz Roja keniana, emplearon drones para inspeccionar la zona, remota y de difícil acceso, y las autoridades de ese país abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.

El presidente Noboa declaró tres días de luto nacional por la muerte del funcionario, quien también tuvo un breve paso por el Ministerio de Gobierno, y dispuso que la bandera del país permanezca izada a media asta hasta el sábado en todos los edificios públicos.

Además, ordenó que la Casa Militar Presidencial otorgue medidas de seguridad y protección a sus hijos y a otros familiares que requieran esas medidas tras realizarles informes de riesgo.