Ofrecen 500.000 euros de recompensa por pista para detener a mafioso montenegrino Zvicer

Según informó este jueves la emisora pública montenegrina RTCG, la recompensa se concederá a quien proporcione datos que permitan la captura del prófugo de forma directa y decisiva.

"Una pista se considera creíble si cumple tres condiciones: contiene información precisa y verificable que permite localizar y detener a la persona, contribuye directamente a las actividades operativas de la policía y es decisiva para la detención exitosa", precisó la policía en un comunicado.

La condena dictada el pasado 24 de julio por el Tribunal Superior de Podgorica contra Zvicer, de 43 años y considerado uno de los hombres más buscados de Europa, es la máxima prevista por la legislación del país balcánico.

A pesar de la intensa búsqueda internacional respaldada por una notificación roja de la Interpol, el paradero del líder criminal sigue siendo desconocido.

Las autoridades de Montenegro estiman que ha utilizado al menos ocho identidades falsas para eludir su captura.

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Zvicer encabeza el clan 'Kavac', enfrentado violentamente con el grupo 'Skaljari' desde 2014.

La rivalidad entre ambas facciones comenzó tras la desaparición de unos 200 kilos de cocaína almacenados en un piso de la ciudad española de Valencia (este), un robo que fracturó una organización criminal que hasta entonces operaba de forma unificada.

Desde la escisión, la guerra entre ambos grupos se ha cobrado entre 60 y 70 vidas en Europa y Sudamérica, con ejecuciones cometidas en vías públicas, vehículos, restaurantes e incluso funerales.

Entre los episodios más recientes figura un asesinato perpetrado en Barcelona el pasado mes de abril.

Sobre Zvicer pesan múltiples cargos de Fiscalías de diversos países, entre ellos constitución de organización criminal, homicidio agravado, tentativa e incitación al homicidio, tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia ilegal de armas y explosivos, y blanqueo de capitales.