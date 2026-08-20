Palestina pide a la comunidad internacional que pare plan israelí que dividirá Cisjordania

"La comunidad internacional (debe) tomar medidas efectivas para obligar a las autoridades israelíes a cesar su agresión, respetar el derecho internacional y aplicar plenamente las resoluciones de legitimidad internacional", denunció Abu Rudeineh en un comunicado difundido por la agencia oficial palestina Wafa.

El portavoz añadió que "se está erosionando" la confianza en las declaraciones internacionales de condena, que no acarrean acciones punitivas concretas.

El Gobierno israelí anunció este martes una nueva licitación para construir 1.234 viviendas, parte del controvertido 'plan E1' con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada y aislar Jerusalén Este; desoyendo el rechazo de la comunidad internacional y una apelación judicial.

Las viviendas representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año para el proyecto, y su licitación se produce pese a una apelación en contra presentada el pasado junio ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén y a la que el Estado debía responder este septiembre.

Los demandantes, incluidas las ONG Ir Amim, Bimkom y Peace Now que representan a las comunidades palestinas-beduinas que serán forzosamente desalojadas si el asentamiento se materializa, exigieron hoy jueves al tribunal una "orden judicial provisional" que congele esta primera licitación del plan E1.

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Más de 20 países, incluidos aliados de Israel como Francia, Canadá, Italia y Australia, ya condenaron hace un año este proyecto israelí, que describieron como "una violación inaceptable del derecho internacional que podría avivar la violencia".