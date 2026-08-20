Personas migrantes alcanzan un nivel de integración de 0,6 sobre 1 en México, según índice

Según sus autores, se trata del primer índice en su tipo, pues no solo mide cómo se integran las personas en situación de movilidad, sino también qué condiciones ofrece el país para que puedan hacerlo.

El índice, elaborado por Racismo MX, Hispanics in Philanthropy (HIP) y Casa Centroamérica, sitúa en 0,6 sobre 1 el nivel de integración de las personas en movilidad en México, cuatro décimas por debajo de la población local. A menores brechas respecto de la población local, mayor integración, puntualiza el informe.

Además, el análisis distingue cinco grupos según su lugar de nacimiento, dónde residían cinco años atrás y -cuando los datos lo permiten- el motivo de su desplazamiento.

Los migrantes internos registran el mayor nivel de integración, con 0,7, seguidos por las personas provenientes de Estados Unidos (0,64) y las personas desplazadas (0,6).

Por debajo se encuentran los mexicanos que vivieron en EE.UU. u otro país y regresaron a México (0,59) y los migrantes nacidos en otros países (0,55).

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Esta medición, basada principalmente en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, busca explicar la integración como un proceso “bidireccional”, que depende tanto de las experiencias de las personas en movilidad como de las condiciones de la sociedad que las recibe.

Para medirla, el índice compara las experiencias de discriminación y las condiciones socioeconómicas de distintas poblaciones en movilidad con las de la población local en seis ámbitos: empleo, inclusión financiera, educación, vivienda, seguridad y acceso a la justicia, y salud.

Entre otros hallazgos, el informe revela que un 60 % de las personas en movilidad ha enfrentado discriminación al buscar empleo, y un 59 % en los centros de salud.

También encontró que el 35 % de los mexicanos se niega a rentar una habitación a una persona migrante, además de que el 22 % de la población local está poco o nada dispuesta a contratar a una persona migrante.

El director de RacismoMX, José Antonio Aguilar, subrayó que realizar esta medición fue un “reto”, pero enfatizó la importancia de seguir nutriendo el índice, en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

“Porque México dejó de ser un territorio de tránsito de personas en movilidad y se ha convertido poco a poco ya en lugar del destino y también lugar de retorno”, apuntó Aguilar, durante la presentación del estudio.

El experto destacó que este fenómeno va a continuar, por lo que “tiene que estar inscrito en las políticas públicas”.

Finalmente, los especialistas señalaron la falta de datos públicos específicos sobre las personas migrantes y advirtieron que, aunque México cuenta con políticas y normas para favorecer su integración, éstas no siempre se traducen en la práctica.

Y subrayaron que la responsabilidad de integrarse no recae únicamente en quienes llegan, sino también en la sociedad que los recibe.

"Yo tenía muchas ganas de sentirme yo otra vez, y no la refugiada, como todos los días que lo repetía, en todas las instituciones públicas, yo quería ser yo", cuenta una mujer venezolana en situación de movilidad en un testimonio incluido en el informe.