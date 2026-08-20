Prescribe condena contra dueño de discoteca de Lima en la que murieron 29 jóvenes en 2002

La máxima sala constitucional declaró fundada una demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Azizollahoff para establecer la prescripción de la pena impuesta por el delito de homicidio culposo por omisión impropia, y ordenó restituir de forma plena la libertad de tránsito del empresario, que huyó del país horas después del incendio de la discoteca.

El TC añadió, según la resolución difundida por la prensa local, que las restricciones de movimiento y el pedido de extradición pendiente perjudicaban el desarrollo de las actividades empresariales de Azizollahoff en el extranjero.

La sentencia contra el empresario sudafricano se dictó en 2014, y fue confirmada un año después.

Asimismo, en 2023 y 2024, sendas resoluciones habían declarado improcedente el pedido de prescripción, con lo cual seguía vigente el procedimiento de extradición que el Gobierno peruano tenía ante Sudáfrica desde 2019.

Los padres y deudos de las 29 víctimas del incendio de Utopía, un caso tan sonado en Perú que se relató en una película, enjuiciaron a los responsables de la discoteca y la justicia condenó a Percy North y Edgar Paz, quienes cumplieron prisión efectiva por el mismo delito que Azizollahoff.

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El incendio ocurrió durante una fiesta organizada en Utopía, el 20 de julio de 2002, con la temática de vida salvaje, que incluyó animales de un circo mexicano que también murieron en el siniestro, y, en medio de la noche, un barman comenzó a hacer piruetas con fuego que impactaron en el techo y desató el incendio en un local con escasas vías de escape y sin equipos contra incendios.