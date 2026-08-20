Regresar a 'Betty, la fea', 25 años después, fue "un milagro" para su elenco

La producción original, emitida entre 1999 y 2001, se convirtió en un fenómeno mundial, según Guinness World Records y es la telenovela más adaptada de la historia de la televisión, con versiones locales en países como Estados Unidos, México, Alemania, India, China y Rusia.

‘Betty la fea: más fea que nunca’ es la tercera temporada de la historia estrenada directamente en plataformas de transmisión en línea, después de ‘Betty la fea: la historia continúa’, que llegó a Prime Video en 2024.

Ana María Orozco (Betty), Jorge Enrique Abello (Armando), Natalia Ramírez (Marcela), el actor francés Patrick Delmas (Michel Doinel, 'el Francés') y Carlos 'Pity' Camacho (Pascual) destacan lo que significa volver, un cuarto de siglo después, a una historia que marcó a varias generaciones de espectadores en todo el mundo.

Para el elenco, regresar a una producción vigente tanto tiempo después no es algo que ocurra con frecuencia en la carrera de un actor. Delmas, quien retoma a Michel Doinel, más conocido como 'El Francés', resumió esa sensación con emoción.

"Es un milagro para un actor volver a estar en una serie que funcione tanto después de tantos años y volver. Es un milagro, es una suerte, es una gratitud inmensa”, comentó.

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Orozco coincidió en que reencontrarse con Betty, pese a más de dos décadas de familiaridad con el personaje, no fue un ejercicio sencillo.

"Cualquier personaje es un gran desafío, y encontrarme con ella ahora tiene sus complejidades", explicó la actriz colombiana, quien añadió que el proceso de reinterpretarla resultó "muy divertido e interesante".

Ese legado se reinventa sin perder su esencia.

Aunque el tono narrativo cambió respecto a la novela original, la nueva temporada retoma tramas que conectan directamente con el espíritu de la historia, como el regreso de Doinel y Román, la reunión completa de El Cuartel de las Feas y la evolución de Betty, quien por primera vez se independiza y enfrenta la vida fuera de la sombra de Armando.

Ese giro también reabre viejas heridas para el personaje de Armando.

"Que Betty se independice es un paso más lejos de él, y eso es algo que él no quería”, señaló Abello a EFE sobre el conflicto que atraviesa su personaje en esta etapa.

La temporada suma además nuevas capas a la historia con personajes como Pascual, 'El papero', interpretado por Camacho, quien lo describió como "espontáneo, blanco, amoroso" y cuya prioridad es "hacer feliz a la mujer de sus sueños", contó el actor.

Uno de los mayores retos de esta nueva etapa fue adaptar el tono y el ritmo de una historia nacida en el formato tradicional de telenovela a los códigos narrativos del streaming actual.

Ramírez y Camacho, quienes interpretan a Marcela y a Pascual respectivamente, coincidieron en que ese ajuste implicó casi aprender un idioma distinto.

"Es un cambio de lenguaje, es como si estuviéramos hablando otro idioma. En la novela original tuvimos 360 horas para contar la historia; ahora tenemos muy poco tiempo", afirmaron los actores.

Ese mismo cambio de ritmo se refleja en la manera en que el público consumirá la temporada.

"Al verlos un poco más seguidos la gente puede hacer maratón. Cuando lo ves tan fragmentado, hay cosas que se te quedan ahí como que no encajan mucho", reflexionó Orozco sobre la decisión de estrenar todos los episodios juntos, algo impensable en 1999.

Abello, por su parte, destacó que ese nuevo lenguaje no reemplaza la esencia de la historia, sino que la actualiza. El actor valoró el trabajo del nuevo director, Juan Carlos Mazo, quien, según sus palabras, "hizo magia con nuestros personajes, con la historia y con la puesta en escena".

Pese a los cambios, el elenco insistió en que el corazón de la historia sigue intacto 25 años después, "es Betty con esteroides, más fea que nunca, como dice el título", resumieron los actores.