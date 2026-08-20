Reino Unido convoca a encargada de negocios israelí por planes de expansión en Cisjordania

En un comunicado difundido por el Foreign Office, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, dijo que la alta diplomática israelí acudió a su ministerio, donde se le reiteró la "profunda objeción" del Reino Unido a la iniciativa y se le exigió su revocación "de inmediato".

Igualmente, el jefe de la diplomacia británica aseguró que había "dejado claro" a su homólogo israelí, Gideon Sa´ar, que el Gobierno israelí debe detener de inmediato los planes para el asentamiento E1, que separaría Cisjordania de Jerusalén Este y "pondría en peligro" la viabilidad de una solución de dos Estados.

Las palabras de Miliband llegan después de la publicación por parte del Gobierno israelí de la licitación para el proyecto del E1.

En esta línea, el ministro adelantó que en las próximas semanas expondrá "un conjunto integral de medidas" para responder a las políticas del Gobierno israelí; proteger la viabilidad del Estado palestino emitir sanciones contra quiénes participan en la "expansión ilegal" de los asentamientos.

De acuerdo con el ministro de Exteriores británico, el Reino Unido mantiene su apoyo a la solución de dos Estados, israelí y palestino, como única vía para garantizar la seguridad y la paz a largo plazo en la región, y los asentamientos como el E1 "perjudican esta perspectiva y constituyen una flagrante violación del derecho internacional".

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"El Reino Unido no se quedará de brazos cruzados y no aceptará la destrucción de la solución de la solución de dos Estados", agregó Miliband.