Resuelven tras 56 años el atentado contra una residencia de ancianos judíos en Múnich

Hasta ahora el caso no había podido ser resuelto, pero el año pasado se retomaron las investigaciones después de que la justicia recibiese un indicio de la ciudadanía, indicó la institución en un comunicado.

El resultado de las pesquisas es que hay "fundamentos sólidos" para creer en la autoría de un sospechoso que a la sazón tenía 25 años y que ahora ya ha muerto, por lo cual conforme a la ley alemana ya no se le puede acusar formalmente.

Según la reconstrucción de los hechos de la fiscalía, el sospechoso se hallaba en la noche del incendio en las inmediaciones de la residencia adscrita a la comunidad de culto judío, donde de acuerdo con testimonios dijo que "los judíos lo tienen todo" y que pretendía "prenderle fuego" al edificio.

El sospechoso se movía en círculos de extrema derecha y según la investigación estaba obsesionado con la figura de Hitler, cuyos discursos escuchaba en discos de vinilo.

Contaba con antecedentes por haber volado dos cabinas telefónicas en Múnich con explosivos y también había manifestado con frecuencia una ideología antisemita.

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La fiscalía señaló que no es posible ya esclarecer el caso de forma legalmente concluyente, ya que no se puede acusar formalmente al sospechoso ni se puede determinar con seguridad si actuó sólo o como parte de un grupo, aunque no hay indicios de esto último.

Tras haber apuntado "claramente" a la autoría del sospechoso, las investigaciones quedan por tanto archivadas definitivamente.

Los hechos ocurrieron el 13 de febrero de 1970, cuando el edificio de la Comunidad Israelita de Múnich, en el que se encontraba entre otros una residencia de ancianos, fue incendiado con la ayuda de una mezcla de gasolina con que fueron rociadas las escaleras por dentro.

Murieron cinco hombres y dos mujeres con edades de entre 59 y 71 años, todos los cuales habían sobrevivido al nacionalsocialismo y de los cuales dos habían pasado por los campos de exterminio nazis.

En un primer momento, se sospechó que detrás del atentado podían estar nacionalistas palestinos o movimientos armados izquierdistas y la policía ofreció 10.000 marcos como recompensa por indicios que pudieran llevar a dar con el autor, la suma más alta hasta entonces en la historia de la República Federal Alemana.