Rusia atacó Ucrania con diversos misiles balísticos y 46 misiles de crucero y aéreos

Según indicó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram, Rusia atacó la región de Kiev desde las 18.00 horas del miércoles con misiles Onyx, Zircon, Iskander-M y S-400, que alcanzan su objetivo siguiendo una trayectoria balística, desde las regiones rusas de Kursk, Rostov y Briansk, sin especificar su número.

Las fueras rusas lanzaron, además, 36 misiles de crucero/aéreos Kh-101/Iskander-K/Kh-59 desde el espacio aéreo de las regiones rusas de Vólogda, Kursk y Bélgorod, ocho misiles de crucero Kalibr desde Novorossíisk, y dos misiles de crucero Banderol S8000.

Emplearon asimismo 168 aparatos aéreos no tripulados Shahed -casi la mitad de ellos a reacción-, Gerbera y drones réplica Parodia lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Mílerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Según datos de las 09.30 horas de este jueves, la defensa antiaérea logró derribar o neutralizar 31 misiles de crucero Kh-101/Iskander-K/Kh-59, los ocho misiles de crucero Kalibr, las dos municiones Banderol y 145 drones en el norte, el sur, el este y el centro del país.

Se registraron impactos en 28 ubicaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en dos, indicó la Fuerza Aérea, que advertía que el ataque continuaba a la hora de la publicación del parte con la presencia de varios drones en el espacio aéreo ucraniano.