Salvamento Marítimo español rescata a 245 personas de tres barcazas en aguas de Canarias

De esas 245 personas no constan datos disgregados por género, cuántas de ellas pueden ser menores ni tampoco la nacionalidad, según las fuentes consultadas.

En la mañana de este jueves llegó al puerto de Arrecife un barco de Salvamento Marítimo con los 111 ocupantes de una embarcación neumática que fue avistada a 62 millas náuticas -unos 114 kilómetros- de la capital lanzaroteña.

Pero a este rescate le precedieron otros dos, las 45 personas del primero llegaron esta madrugada al mismo puerto, después de que Salvamento Marítimo recibiera el aviso de que un buque mercante había avistado una barca neumática que navegaba a 85 millas náuticas -unos 157 kilómetros- al norte de la isla de Lanzarote.

Según el servicio de Emergencias del Gobierno regional canario, estas personas presentaban buen estado de salud en general, por lo que no fue necesario ningún traslado a centro hospitalario.

Y después desembarcaron en el mismo muelle 89 personas que fueron rescatadas de otra embarcación precaria en aguas próximas a Lanzarote, tres de las cuales fueron derivadas a un centro hospitalario por diversas patologías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La atención a estas personas migrantes continúa, por lo que aún no se han facilitado datos sobre el estado de salud en el que se encontraban tras su desembarco.

Estas tres son las primeras embarcaciones de inmigración irregular que llegan hasta las costas canarias desde el pasado 4 de agosto, cuando arribó una barcaza precaria, conocida en esta zona como cayuco, con más de 130 personas a aguas próximas a la isla de El Hierro.

Los datos del Ministerio del Interior español confirman un cambio en la tendencia migratoria en lo que va de 2026. Desde enero hasta el 15 de agosto de este año llegaron a España por mar 14.411 personas, un 28,5 % menos que en el mismo periodo de 2025, pero este porcentaje se duplica en el caso de Canarias, ya que al archipiélago atlántico llegaron 4.808 personas, un 59,5 % menos.