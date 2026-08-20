Tailandia recibe al jefe del Ejército birmano en un nuevo gesto de normalización de lazos

La visita del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania fue precedida por el viaje a principios de mes del líder birmano, Min Aung Hlaing, quien fue recibido con honores por el Gobierno tailandés, en una clara señal de apoyo a la pretendida transición política del régimen castrense, que detenta el poder desde la sublevación de 2021.

El militar birmano, quien asumió el mando castrense en marzo como sustituto del propio Min Aung Hlaing, llegó la víspera a la capital tailandesa en su primer viaje al extranjero como líder militar y fue recibido por su homólogo tailandés, Ukris Boontanondha.

En la sede del Ejército de Tailandia, ambos conversaron el miércoles sobre la "necesidad de que las dos naciones trabajen juntos para mantener la paz y la estabilidad en las zonas fronterizas", apunta este jueves un comunicado de Birmania, sumida en un conflicto de décadas agudizado desde el golpe militar.

Ukris y Ye Win Oo también asistirán hoy y el viernes a la novena reunión del Comité de Alto Nivel Tailandia-Birmania, un mecanismo bilateral para coordinar la lucha contra las mafias transfronterizas -a lo largo de los más de 2.400 kilómetros que comparten- y ampliar la cooperación militar.

La frontera entre Birmania y Tailandia ha servido de punto de ubicación de centros de estafas digitales, en los que trabajadores defraudan a víctimas de todo el mundo en condiciones de semiesclavitud.

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El viaje a Bangkok de Min Aung Hlaing, nombrado presidente en abril por un Parlamento copado por militares y tras unas elecciones organizadas por la junta militar sin oposición, fue criticado por los opositores del régimen castrense, que mantiene detenida a la exlíder democrática y nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Min Aung Hlaing, quien previamente viajó a India, China y Laos, se encuentra ahora en Rusia, donde se reunió con el presidente Vladímir Putin, y tiene previsto visitar Bielorrusia, en plena campaña de legitimación de un régimen que intenta romper el aislamiento internacional que afronta desde el golpe.

El golpe del 1 de febrero de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.