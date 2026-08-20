Tedros aboga por una "soberanía sanitaria" de África ante los recortes de fondos globales

Tedros lanzó este mensaje en una reunión ministerial regional organizada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

El alto funcionario destacó los avances sanitarios logrados por África en los últimos 25 años, con "un aumento de la esperanza de vida de más de diez años, una caída de la mortalidad materna de más de un tercio y una reducción de la mortalidad infantil de más de la mitad".

"En resumen, los pueblos de África viven más tiempo y vidas más saludables que nunca. Esto es motivo de celebración", señaló.

Sin embargo, advirtió de que el continente sigue afrontando "serios desafíos", como "el aumento de las enfermedades no transmisibles y los trastornos de salud mental, las epidemias y pandemias, los efectos sanitarios del cambio climático y la contaminación, la inseguridad, el desplazamiento, la resistencia antimicrobiana, la falta de personal sanitario y el acceso desigual a servicios y productos de salud".

"Todos estos desafíos se han vuelto más difíciles por los recortes repentinos de la financiación internacional para la salud", dijo Tedros, al cifrar la caída de la ayuda oficial al desarrollo en "cerca del 40 %", según indicadores de 2025.

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El director general de la OMS sostuvo que muchos líderes africanos han entendido esta crisis como "una oportunidad para dejar atrás la era de la dependencia y hacer realidad el sueño largamente esperado de la soberanía sanitaria africana".

"La fuente más eficiente y equitativa de financiación sanitaria es el presupuesto nacional", afirmó, al defender nuevos ingresos mediante impuestos sobre el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas.

Según Tedros, "ampliar la producción nacional y regional de medicamentos, vacunas y diagnósticos es esencial, no solo para la seguridad sanitaria, sino para el empleo, la innovación y el crecimiento económico".

"En última instancia, la salud no es un coste que haya que contener. Es una inversión que hay que cuidar en las personas, en la estabilidad y en el África que todos queremos. Un África más sana, más segura y más justa", aseveró.

Como ejemplo de estas necesidades, mencionó el actual brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), cuya detección y respuesta se ha visto fuertemente impactada por los recortes, según han denunciado expertos y organizaciones.

"Esta epidemia de ébola es un recordatorio de que una amenaza para un país es una amenaza para todos, y de que los sistemas resilientes y autosuficientes y la solidaridad regional son nuestra mejor protección", concluyó Tedros.

La quinta reunión del Comité Directivo Ministerial Regional de los CDC de África para África Austral se celebra en un contexto marcado por los drásticos recortes de ayuda internacional impuestos por Estados Unidos y varios países europeos desde el año pasado, que han puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas en todo el mundo, especialmente en África.