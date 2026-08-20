Terremoto de 7,2 en Perú fue percibido "fuerte", sin que se reporten daños hasta ahora

El epicentro del sismo, que se registró a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este jueves, fue establecido a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora y a una profundidad de 108 kilómetros.

Precisamente, la gran profundidad a la que se originó provocó que se sintiera en varias regiones del país, incluida Lima, pero que no causara efectos "críticos", según adelantó el presidente del Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernando Tavera.

En ese sentido, el primer reporte del Indeci señaló que "unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo en las zonas vulnerables sin reportar daños hasta el momento".

A su turno, el jefe del Indeci, Luis Vásquez, confirmó en la emisora RPP que aún no se han reportado daños, aunque se encuentran a la espera de más información "validada y certera".

"Hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño; sin embargo, estamos tratando de buscar información de los lugares más cercanos, porque son caseríos que están alejados tanto en Ayacucho e Ica, con la finalidad de ver si ha habido daños ahí en la población”, remarcó Vásquez.

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Advirtió, sin embargo, que en esas zonas las viviendas normalmente son de material rústico, lo que las hace más propensas a colapsar ante situaciones de movimientos sísmicos.

El informe del Indeci detalló que el movimiento sísmico fue percibido "fuerte" en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, de la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho; así como en el distrito de Nazca, en la región vecina de Ica.

Además, se sintió "moderado" en las jurisdicciones de Ica y Pisco, y fue percibido "leve" en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en la región de Apurímac; y en Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga, en la región de Moquegua.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) añadió que está coordinando con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta mantener activos sus centros de operaciones de emergencia locales.

Tras el sismo, en redes sociales han circulado imágenes de nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en cerros de zonas cercanas a poblaciones, sin que se muestre si esto ha causado daños personales o materiales.